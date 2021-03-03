Томские врачи спасли пассажирку на борту самолета

Уточняется, что повышение артериального давления у женщины появилось не внезапно, во время полета, а начало проявляться намного раньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

Томские врачи оказали медицинскую помощь, понадобившуюся пассажирке на борту самолета Москва – Томск. Об этом сегодня сообщил Департамент здоровья в cвоем telegram-канале.

«Главный врач поликлиники №10 Марианна Кублинская, главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов, заведующая педиатрической клиникой СибГМУ Дарья Козырицкая оказали медицинскую помощь, понадобившуюся пассажирке авиарейса SU 1530 компании «Аэрофлот»», - говорится в сообщении.

- В воскресенье, 27 февраля, на призыв бортпроводников: «Есть ли в салоне медицинские работники? Нужна помощь!» мгновенно откликнулись находившиеся в салоне томские врачи, - рассказала директор Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

По словам очевидцев, пассажирка самолета резко почувствовала себя плохо, бортпроводники принесли тонометр для измерения артериального давления. Как выяснилось, после перегрузок на работе и нескольких перелетов у женщины резко поднялось давление, которое привело к преходящим нарушениям кровообращения, головокружению, головной боли и тошноте.

Наши земляки - медики не растерялись и оказали женщине первую помощь, воспользовавшись аптечкой. Они проводили мониторинг состояния до конца полета. Сегодня врачи еще раз созвонились с пассажиркой, она чувствует себя хорошо и благодарна за оказанную помощь.