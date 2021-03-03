Около томских школ обнаружили опасные горки

Существовала опасность для детей попасть под колеса Фото: ГИБДД России по Томской области.

Сотрудники Томской Госавтоинспекции в ходе очередного рейдового профилактического мероприятия, обнаружили опасные насыпи вблизи школ на Иркутском тракте и улице Дизайнеров, которые дети использовали, как горки и играли вблизи проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Так как существовала опасность попасть под колеса, информацию передали в администрацию Октябрьского района и горки ликвидировали коммунальщики при помощи техники.

Томичи могут сообщать об обнаружении опасных горок, снежных отвалов и скатов в администрацию района по месту их расположения.

Автоинспекторы провели с детьми профилактические беседы о недопустимости таких развлечений. Фото: ГИБДД России по Томской области.