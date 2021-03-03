К сведению томичей: ФАС проверит производителей курятины в связи ростом стоимости их продукции

Темпы роста потребительских цен на курятину и яйца ускорились по сравнению с январем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рост потребительских цен на мясо кур, который Росстат фиксирует в последние несколько недель, привлек внимание правительства. В понедельник, 1 марта, ситуация обсуждалась на еженедельном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

По его итогам Федеральной антимонопольной службе поручено проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения стоимости продукции и злоупотребления доминирующим положением, сообщает «Интерфакс».

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года темпы роста потребительских цен на мясо кур ускорились до 1,9% против 1,4% неделей раньше. По сравнению с январем курятина подорожала на 4,2%. Яйца в тот же период подорожали на 1,1%; в сравнении с январем рост составил 2,6%. Между тем, как заявили накануне в Минсельхозе РФ, оснований для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания в стране нет, не прогнозирует ведомство и дефицита продовольствия.

Напомним, в Управлении ФАС по Томской области постоянно действует горячая линия по вопросам повышения цен на социально значимые продукты и товары: телефон 51-65-97.