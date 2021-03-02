Дело томского мэра: суд изменил меру пресечения Ивану Кляйну

По решению суда Иван Кляйн освобожден из-под стражи. Мера пресечения изменена на домашний арест сроком на 6 месяцев.

Советский районный суд Томска изменил меру пресечения мэру Томска Ивану Кляйну, обвиняемому в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

- По решению суда Иван Кляйн освобожден из-под стражи. Мера пресечения изменена на домашний арест сроком на 6 месяцев, - сообщила "КП Томск" адвокат Ивана Кляйна Марина Вихлянцева. - Место домашнего ареста - стационар НИИ онкологии, в котором в настоящее время находится наш подзащитный. Данная мера пресечения не предусматривает посещения родственников.

Напомним, сегодня, 2 марта, суд Томска должен был также рассмотреть вопрос о дате предварительного заседания по уголовному делу в отношении Кляйна. Однако по заключению врачей Иван Кляйн не смог присутствовать на заседании – на днях он был прооперирован в НИИ онкологии, его состояние здоровья оценивается как среднетяжелое.

По словам стороны защиты, из-за состояния здоровья он лишен возможности тщательно подготовиться к защите в суде. Был рассмотрен только один вопрос - об изменении меры пресечения.

Как мы уже сообщали, обвиняют томского мэра в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, градоначальник вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - "Томское пиво".