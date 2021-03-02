Пожилая сельчанка в Томской области пыталась сжечь пенсионерку-соседку вместе с жильем

Сельские разборки пожилых женщин в Томской области чуть не привели к смерти старушки Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 62-летней жительницы с. Красный Яр Кривошеинского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемая в декабре 2020 года, находясь в веранде квартиры односельчанки, на почве личных неприязненных отношений с ней положила возле входной двери в квартиру куски бересты и обоев и подожгла их, зная, что пожилая женщина в силу престарелого возраста и состояния здоровья не может самостоятельно выйти из квартиры.

Однако смерть потерпевшей не наступила по независящим от обвиняемой обстоятельствам, так как женщину спасли из горящей квартиры прибывшие спасатели МЧС.

В результате пожара была повреждена квартира потерпевшей и уничтожена часть ее имущества. Общая сумма ущерба составила около 480 тысяч рублей.

Обвиняемая содержится под стражей. В ходе следствия она частично признала свою вину.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.