Лоб в лоб: в городе в Томской области столкнулись встречные автомобили

Водители не справились с управлением в сельском районе Томской области. Фото: сайт УМВД России по Томской области
1 марта около 14 часов 15 минут в городе Асино на улице Гончарова, 35, произошло столкновение встречных транспортных средств, сообщает сайт УМВД России по Томской области.
По предварительным данным, автомобиль Lada Granta под управлением 62-летнего мужчины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Airtek.
С травмами 40-летняя женщина-водитель иномарки доставлена в больницу.