Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Тайский бокс в Красноярске: томские бойцы взяли два десятка наград

Наши спортсмены привезли "букет" медалей со всесибирских соревнований
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий
Томские бойцы хорошо показали себя на всесибирских соревнования по тайскому боксу

Томские бойцы хорошо показали себя на всесибирских соревнования по тайскому боксу

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В соревнованиях, которые прошли в Красноярске, приняли участие 20 спортсменов из Томской области. «Серебро» чемпионата взял Али Рзаев, бронзовым призером стал Денис Белозуб, сообщает портал администрации региона.

Золотую медаль первенства завоевала Виктория Иоч, «серебро» – у Дмитрия Шибинского, Владимира Кирова и Карины Антоненко. Кроме того, томичи стали обладателями 13 бронзовых наград.

Спортсменов тренируют Евгений Иоч, Артем Винокуров, Иван Исаков, Сергей Кияров и Сергей Мясников.

В апреле Виктория Иоч, Али Рзаев и Денис Белозуб выступят на чемпионате России. Турнир пройдет в Кемерове.