Тайский бокс в Красноярске: томские бойцы взяли два десятка наград

Томские бойцы хорошо показали себя на всесибирских соревнования по тайскому боксу Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В соревнованиях, которые прошли в Красноярске, приняли участие 20 спортсменов из Томской области. «Серебро» чемпионата взял Али Рзаев, бронзовым призером стал Денис Белозуб, сообщает портал администрации региона.

Золотую медаль первенства завоевала Виктория Иоч, «серебро» – у Дмитрия Шибинского, Владимира Кирова и Карины Антоненко. Кроме того, томичи стали обладателями 13 бронзовых наград.

Спортсменов тренируют Евгений Иоч, Артем Винокуров, Иван Исаков, Сергей Кияров и Сергей Мясников.

В апреле Виктория Иоч, Али Рзаев и Денис Белозуб выступят на чемпионате России. Турнир пройдет в Кемерове.