«Томский кристалл» продал 10 тыс. кв. метров недвижимости, включая бывший «Киномир»

Многие томичи еще помнят, как выглядел в 1970-е популярный в городе кинотеатр имени Горького.

Пул объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 10 тыс. кв. метров в центре Томска приобрело в результате торгов ООО «Аграрная Группа-капитал» – одна из «дочек» холдинга «Сибагро». Общая цена продажи составила почти 313 млн рублей.

В список входит административное здание площадью 1,7 тыс. кв. метра на пр. Ленина, 95, где некогда размещался кинотеатр им. Горького (впоследствии «Киномир»). В комплекте покупатель приобрел исторические помещения по ул. Карла Маркса, 25, пр. Ленина, 111, и пер. Нахановича, 7.

Как сообщила во вторник пресс-служба АО «Российский аукционный дом» (РАД), 26 февраля были подведены итоги торгов в рамках федеральной приватизации имущества из прогнозного плана на 2020-2022 годы. На продажу был выставлен 100%-ный пакет акций АО «Томский кристалл». В торгах приняли участие два претендента.

– Это первая сделка по федеральной приватизации в рамках нового поручения правительства РФ. Мы довольны результатами торгов, – пояснили в Новосибирском филиале РАД. – Покупателем стала дочерняя структура холдинга «Сибагро». Компания рассматривает покупку, в первую очередь, как выгодную инвестицию. Но не исключено, что часть объектов будет задействована под размещение собственного офиса.

Напомним, здание кинотеатра перешло в собственность ФГУП «Кристалл» (ныне АО «Томский кристалл») в июле 2017 года. Ранее права на здание «Киномира» принадлежали Росимуществу, а кинотеатр арендовал там площади. 4 октября 2017-го новый собственник опечатал помещение. Томичи опубликовали петицию против закрытия кинотеатра, тем не менее, здание было закрыто и пустовало.

Поскольку здание является памятником истории регионального значения, вопросы его государственной охраны находятся в ведении комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.