COVID-19 в Томске: +47 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 2 марта, в Томской области выявлено 47 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 357 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 87 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 321 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 38,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлено 10 565 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 441 пациент скончался, 14 966 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 268 215 человек, 86 896 скончались, 3 838 040 выздоровели.