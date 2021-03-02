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Коронавирус Covid-19

Томский ковидарий в Северном Парке прекращает свою работу

Закрытие связано с улучшением эпидситуации в регионе
Анна Гассельбах
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Ранее власти региона прогнозировали третью волну пандемии в марте.

Ранее власти региона прогнозировали третью волну пандемии в марте.

Фото: Ксения Высотина

Респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый на базе частного медицинского центра в Северном Парке, прекратит свою работу 10 марта из-за улучшения эпидситуации в регионе. Сегодня об этом сообщили РИА Томск.

- Действительно, 10 марта респираторный госпиталь закрывается. Заболеваемость снижается, число госпитализированных стало меньше, и в нас просто нет необходимости. Почти четыре месяца мы функционировали, - подтвердил информацию советник управляющего центром по медицинским вопросам Олег Домнич.

Также он отметил, что в случае повторного роста заболеваемости COVID-19 центр готов снова развернуть до 100 коек в течение одной недели.