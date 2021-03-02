Томские медики теперь смогут оперативно добираться до удаленных месторождений области

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием. Фото: telegram-канал "Область здоровья".

Крупная компания-недропользователь приобрела машины скорой помощи повышенной проходимости для обслуживания месторождений в Каргасокском и Парабельском районах, сообщает Департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

«Две машины скорой помощи на базе снегоболотохода «Трэкол» будут обслуживать работников Шингинского, Урманского, Арчинского, Смоляного и Кулгинского месторождений», -говорится в сообщении.

Вездеходы позволят медикам круглый год оперативно добираться до самых удаленных объектов месторождений – как по снежному покрову в зимнее время, так и в период половодья в весенние, а также летние месяцы.

Благодаря своим техническим характеристикам, автомобили способны преодолевать болотные топи и речные преграды. Фото: telegram-канал "Область здоровья".

Уточняется, что автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить как стандартный комплекс исследований, так и реанимационные процедуры. На борту «Трэколов» имеется аппарат искусственной вентиляции легких и система автоматической подачи кислорода, электрокардиограф, дефибриллятор, инфузомат для дозированного введения лекарственных препаратов и другое оборудование.