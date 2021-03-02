По нацпроекту Томская область получит еще 340 млн рублей на ремонт и строительство автодорог

Средства пойдут на приведение в нормативное состояние автодорог и улично-дорожной сети городских агломераций. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

В ближайшие два года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в России будет направлено 100 млрд рублей. Распоряжение об этом председатель правительства Михаил Мишустин подписал 26 февраля, сообщает официальный портал government.ru.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область получит межбюджетный трансферт в размере 340 млн рублей. Эти деньги пойдут на приведение в нормативное состояние автодорог регионального и/или межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций, говорится в распоряжении.

В целом средства поступят в 69 субъектов РФ. Из них 27 млрд руб. пойдет на ремонт дорог в 58 регионах; оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов в Московской области и ряде российских городов.

Среди сибирских территорий наибольшие суммы выделяются для Кемеровской области (1 млрд 204 млн руб.) и Алтайского края (1 млрд 024,5 млн руб.). Омская область получит 1 млрд руб., Новосибирская область – 700 млн, Республика Алтай – всего 65 млн руб.