"Чудо в фокусе": в Томске пройдет юбилейный благотворительный марафон

Марафон продлится на протяжении 3-х месяцев.

В Томске стартовала большая благотворительная акция фонда «Обыкновенное чудо», в ходе которой десятки детей-инвалидов получат помощь на лечение и реабилитацию. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

- В 2021 году мы проводим юбилейный марафон в пятнадцатый раз. Он называется «Чудо в фокусе» так как нацелен на помощь детям с помощью цифровых технологий и вовлечения в процесс родителей тяжелобольных детей. Мы обучим их ведению блогов детей и фотоделу, - рассказала Светлана Григорьева, президент фонда.

По словам организаторов, проект включит в себя - проведение офлайн и онлайн благотворительных ярмарок, спектаклей, акций, спортивных матчей, квестов и игр с целью сборов средств для больных детей.

Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» реализуется ежегодно в формате комплекса мероприятий и акций, которые проходят на протяжении 3 месяцев в городе Томске. Главная цель марафона - сбор средств на лечение и реабилитацию особенных детей, спасение жизни ребенка при тяжелом недуге.

Финал акции планируется провести 1 июня в День защиты детей. Томичей ждет большой, семейный праздник, концерт и выставка фотоснимков детей - участников марафона.

Подробности марафона, график мероприятий и многое другое можно найти на сайте фонда "Обыкновенное чудо". Там же вы можете ознакомиться с историями детей, которым сейчас нужна помощь.