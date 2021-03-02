Томичам о COVID-19: эпидемиологи считают, что коронавирусная инфекция может стать сезонной

Эксперт: теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться весной и осенью. Фото: Ксения Высотина

Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух. Об этом 27 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

– Возможно, это произойдет в течение ближайших одного-двух лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020 года, – сказала эксперт.

Подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, отметила Н. Пшеничная, поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года. Тем более что коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному сезону.

Эксперт считает, что подъемы заболеваемости коронавирусом могут случаться в течение нескольких лет. «Даже когда большая часть населения будет провакцинирована, все равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых людей. Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъемы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», – сказала она.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что подъема заболеваемости COVID-19 весной 2021 года в России не ожидается. «Сейчас мы наблюдаем фазу снижения заболеваемости коронавирусом в стране, весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», – приводит слова эксперта ТАСС.