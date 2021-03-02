Более 47 млн рублей выделено на лекарства томичам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Всего в этом году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет направлено более 120 млн рублей: на них купят лекарства и новое оборудование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» для Томской области на 2021 год выделено 47,3 млн рублей для закупки льготных лекарств для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт, и имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

Отмечается, что сегодня такими льготами пользуются почти 800 человек. Бесплатные препараты полагаются томичам, перенесшим инфаркт миокарда или инсульт, а также тем, кому были сделаны аортокоронарное шунтирование, стентирование или катетерная абляция по восстановлению сердечного ритма. При этом их могут получить пациенты, у которых нет других льгот по лекарственному обеспечению.

– После перенесенной сосудистой катастрофы в течение года человек получает бесплатную медикаментозную поддержку. Необходимые лекарства выписывает лечащий врач. В региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями для этого предусмотрена выдача 23 наименований препаратов, – прокомментировала председатель комитета лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.

В сообщении добавляется, что пациент после выписки должен обратиться в поликлинику к своему терапевту, встать на учет для дальнейшего диспансерного наблюдения и подбора индивидуального курса лечения.

Напомним, в прошлом году на закупку лекарств для этой категории пациентов из бюджета было выделено 37,7 млн рублей. Всего на 2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет направлено 120,8 млн рублей: эти деньги пойдут не только на лекарства, но и на закупку оборудования.