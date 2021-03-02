В Ленинском районе Томска появится ТОС «Речной»

ТОСы создаются для активного взаимодействия властей и активистов района, что способствует развитию территории. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Администрация Ленинского района Томска провела встречу с активными жителями домов по пер. Речной. На ней было принято решение создать на территории микрорайона новый орган территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дополняется, что новый ТОС объединит три новых многоквартирных дома по пер. Речной 3, 4, 6. В них проживает около 1,5 тысячи человек. Томичи планируют активно участвовать в муниципальных конкурсах и грантах, планировке, благоустройстве и озеленении придомовой территории и др.

– Сегодня ТОС – это одна из наиболее эффективных форм организации работы в сфере развития системы городского местного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления становятся связующим звеном в продуктивном диалоге жителей и органов власти. А совместное обсуждение проектов обустройства территорий района в итоге приводит к самым интересным результатам, – подчеркнул и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Он также заметил, что в 2021 году на территории города действует уже 54 ТОСа, и их количество ежегодно растет.

Отметим, что такие объединения создаются для развития взаимодействия органов власти с активистами района через различные формы работы. При этом администрация Томска оказывает ТОСам поддержку в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества».