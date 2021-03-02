Томским ученикам и родителям: мобильные телефоны нельзя использовать как средство для обучения

Одно из правил гласит: экран должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 см. Фото: Евгения ГУСЕВА

В январе 2021 года в стране начали действовать новые «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные главой Роспотребнадзора.

Как рассказала на прямой линии в «Российской газете» замруководителя ведомства Ирина Брагина, по новым санправилам мобильные средства связи для образовательных целей использоваться не могут. Это не означает, что мобильные телефоны запрещено приносить в школу:

– Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения, это никак не регламентируется. В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску. Но ни в коем случае не личные телефоны учеников, – пояснила эксперт.

Кроме того, установлены нормы использования гаджетов в школах. Так, дети 1-2-х классов должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4-х классов – 25, 5-9-х классов – 30. Старшеклассникам отводится максимум 35 минут. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука – 39,6 см, для планшета – 26,6 см; экран должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 см. Наушники можно использовать непрерывно не более часа при громкости не более 60% от максимальной.

Во время дистанционного обучения, при котором используются электронные устройства, занятия должны заканчиваться не позднее 18 часов, а продолжительность урока – не превышать 40 минут.

В целом документ касается многих аспектов жизни школ и детсадов, вузов, колледжей и техникумов, детских лагерей и даже игровых комнат. В том числе, учтены вопросы, связанные с цифровой образовательной средой.