Погода в Томске 2 марта: потепление и небольшой снег

Сегодня в регионе будет идти снег, на дорогах местами гололедица. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 2 марта, в Томской области переменная облачность, небольшой снег. В отдельных районах региона ночью умеренные осадки, утром местами изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с, возможны порывы до 13 м/с.

В Томске температура воздуха ночью опустится до -19…-21°С, днем до -12…-14°С. В Томской области в темное время суток будет -24…-29°С, при прояснениях до -35°С, по югу -18…-23°С. Днем -11…-16°С, местами до -17…-22°С.