В Томской области суд решит участь экспедитора, который пытался дать взятку инспектору

Томичу не удалось подкупить инспектора и спасти товар от уничтожения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области, по обвинению томича в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, в значительном размере, за заведомо незаконное бездействие), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, работая курьером-экспедитором у индивидуального предпринимателя, 30 ноября 2020 года при перевозке из Алтайского края в Томск на большегрузном автомобиле мясной продукции – 28 туш баранины и говядины без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки в виде клейм, был остановлен сотрудниками полиции на подъезде к г. Томску. После выявления указанного нарушения автомобиль с мясной продукцией был помещен на спецстоянку и материал проверки направлен в управление Россельхознадзора по Томской области.

1 декабря 2020 обвиняемый, находясь в с. Зоркальцево Томского района Томской области в припаркованном автомобиле, предложил инспектору Россельхознадзора взятку в виде денег в размере 50 тысяч рублей за непринятие мер по обеспечения производства по делу об административном производстве и за возврат изъятой мясной продукции, подлежащей утилизации. Положив на панель автомобиля 30 тысяч рублей, он пояснил, что оставшуюся часть передаст дополнительно. Однако свой преступный умысел обвиняемый не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как инспектор отказался взять указанные денежные средства.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Томский районный суд для рассмотрения по существу.