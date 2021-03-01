COVID-19: свыше 23 тысяч жителей Томской области поставили вакцину от коронавируса

Процесс вакцинации в Сибири идет полным ходом

Вакцину от новой коронавирусной инфекции уже поставили 23 380 жителей Томской области старше 18 лет, из них первым и вторым компонентом привиты 7 048 человек, сообщает портал администрации региона.

Вакцина в регион поступает небольшими партиями, на прошлой неделе было получено дополнительно 4 500 доз «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Всего со старта прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз.

– Одними из первых вакцину получают жители региона старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение. Также в приоритете вакцинация сотрудников медицинских и образовательных учреждений, социальных сфер, силовых структур и тех, кто проживает в домах-интернатах, – прокомментировал заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

Прививку уже поставили более 8 тысяч жителей региона старше 60 лет; 3 тысячи, имеющие хронические заболевания; 9 тысяч – работники сфер здравоохранения, образования, промышленности, обслуживания, социальной и силовых структур.

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Заявки на вакцинацию вносятся в единый список и передаются в пункты вакцинации. Сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся и приглашают на процедуру в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.