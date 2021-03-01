Томскому бизнесу: в России утверждена новая программа поддержки предпринимателей

Принять участие в программе «ФОТ 3.0» смогут компании из наименее восстановившихся отраслей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Председатель правительства РФ утвердил новую программу поддержки предпринимателей. Ею смогут воспользоваться компании из наименее восстановившихся отраслей, сообщает 1 марта официальный портал government.ru.

Согласно постановлению правительства № 279 от 27 февраля 2021 года одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд руб.

– «ФОТ 3.0» придет на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», действие которой заканчивается 1 апреля. В течение прошедших девяти месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, – говорится в сообщении. – Так как не всем из них удалось вернуться на докризисный уровень, правительство решило продлить действие программы.

В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации; максимальная сумма – 500 млн руб. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ». По словам Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает примерно полтора миллиона человек.