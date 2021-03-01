«Лиза Алерт» сообщает: поисковый отряд ищет пропавшую юную томичку

Сегодня в Томске пропала девочка-школьница. Фото: сайт отряда "Лиза Алерт"

Сегодня томский поисковый отряд «Лиза Алерт» начал поиск пропавшей 10-летней девочки Марии Головиной.

Как говорится в сообщении на сайте отряда, утром 1 марта она вышла из дома и не вернулась. Девочка носит очки, ее рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: розовая куртка с капюшоном, черные брюки, красно-синяя юбка, белый шарф, красная шапка.

С собой у девочки был темно-синий кожаный рюкзак, красный мешок для обуви.

Отряд обращается с просьбой к очевидцам, видевшим сегодня юную томичку, звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Отмечается, что нужна помощь добровольцев.