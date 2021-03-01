Первенство мира по ледолазанию оказалось урожайным на медали для томичей

Томичи показали себя с лучшей стороны на соревнованиях по ледолазанию в Тюмени Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Первенство мира по ледолазанию состоялось в прошедшие выходные в Тюмени. Томскую область в составе сборной России представили трое спортсменов, каждый из которых принес медали в копилку сборной.

На первенстве боролись 75 спортсменов из девяти стран. Соревнования прошли на уникальном 17-метровом ледодроме, созданном на территории тюменского центра туризма и краеведения.

По итогам соревнований томские спортсмены Владислав Темерев и Юлия Филатьева в возрастных категориях «юноши до 21 года» и «девушки до 21 года» завоевали по два «золота» – в дисциплинах «ледолазание-скорость» и «ледолазание-трудность», Анна Павлюк на первенстве «взяла» бронзовую медаль в «скорости», сообщает портал администрации региона.

Занимаются томские ледолазы в Доме детства и юношества «Кедр» под руководством Елены Темеревой.