Коронавирус унес жизни еще шести жителей Томской области

За минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали шестеро томичей. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 1 марта, стало известно о смерти еще шести жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 319 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 30 310 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 28 234, умерших 319.