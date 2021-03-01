COVID-19 в Томске: +44 новых случая заражения

В коечном фонде для лечения больных коронавирусом томичей сейчас свободно 38% мест. Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 1 марта, в Томской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 310 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 47 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 234 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 38% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,85.

За последние сутки в стране выявлен 11 571 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 333 пациента скончались, 11 277 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 257 650 человек, 86 455 скончались, 3 823 074 выздоровели.