В Томске фестиваль европейского кино – 2021 пройдет в режиме онлайн

Все киноленты получили восторженные отзывы критиков и были отмечены престижными наградами, включая номинации на премию «Оскар».

Масштабный культурный проект — Фестиваль кино стран ЕС, в котором Томская область участвует с 2017 года, стартует во вторник, 2 марта, на платформе okko.tv и продлится ровно месяц, сообщают организаторы мероприятия.

В программу войдут 27 фильмов из 27 европейских стран, среди которых победители международных кинофестивалей, в том числе, номинанты на премию «Оскар».

На фестивале будут представлены новинки европейского кинематографа всех жанров и стилей, прежде не выходившие в российский прокат. Среди них – «Босоногий император» (Бельгия), «Ты и я» (Франция), «Обычное место» (Италия/Великобритания/Румыния), «Зал ожидания» (Кипр), «Конституция Республики Хорватии» (Хорватия/Чехия/Словения/Македония), «Собственники» (Чехия) и многие др. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

У томичей будет возможность не только познакомиться с лучшими образцами современного киноискусства Европы, но и пообщаться с создателями картин.