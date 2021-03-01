Два человека пострадали в лобовом ДТП на трассе в Томской области

Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 1 марта, около 08:20 утра по томскому времени в районе 17-го километра автодороги Стрежевой – Нижневартовск произошло дорожно-транспортное происшествие. Два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб», оба водителя пострадали и доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, водитель-мужчина, 1964 года рождения, управляя автомобилем «Нива-21214», двигаясь со стороны г. Стрежевого в сторону г. Нижневартовска, не справился с управлением выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Шевроле-Нива», под управлением мужчины-водителя, 1981 года рождения, – говорится в сообщении.

В результате ДТП водители машин пострадали и доставлены в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.