В 2020 году судебные приставы взыскали с томичей более 5 млрд рублей

Из взысканий в бюджет Российской Федерации поступило более 2 млрд рублей.

В 2020 году продолжилась тенденция роста количества исполнительных документов, поступающих на принудительное исполнение. Так, в прошлом году в УФССП России по Томской области находилось более 777 тысяч дел по взысканию, что на 6% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба судебных приставов.

В результате деятельности судебных приставов в прошлом году взыскано более 5 млрд 300 млн рублей. Уточняется, что из них в бюджет Российской Федерации поступило более 2 млрд рублей (налоги, административные штрафы, госпошлина и другие платежи).

Чаще всего основанием для возбуждения исполнительных производств становятся неоплаченные томичами штрафы ГИБДД - 15% от общего количества исполнительных производств, кредиты -15 %, услуги ЖКХ - более 9% и налоги - почти 8%.

В прошлом году на исполнении находилось около 6 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. По словам ведомства, в большинстве из них должники полностью или частично исполнили свои обязательства. Всего на оплату труда в прошлом году взыскано 179 млн рублей.

За счет взыскания алиментов, приставы добились возврата должниками суммы более 265 млн рублей, что на 43 млн рублей больше, чем в 2019 году.