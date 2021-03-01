Томичи могут воспользоваться программой для распознавания азбуки Брайля в свободном доступе

Цифровое решение было создано по итогам конкурса «World AI&Data Challenge».

Администрация Томской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» предлагают к использованию цифровое решение распознавания азбуки Брайля. Программа позволит работать с людьми с нарушениями зрения: они смогут распознавать двухсторонний текст, а также выводить его самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Цифровое решение крайне актуально для Всероссийского общества слепых и его отделений во всех регионах страны. Оно позволяет распознавать двухсторонний текст, русский, английский и математический языки, а также выводить распознанный текст поверх изображения или отдельно, – говорится в сообщении.

Сейчас программа находится в свободном доступе. Для работы необходимо зарегистрироваться на сайте. Цифровое решение могут использовать как простые жители Томской области, так и профильные сообщества, государственные и другие организации, которые работают с людьми с нарушениями зрения.

Программный продукт для распознавания азбуки Брайля создан по итогам проведенного АСИ конкурса «World AI&Data Challenge».