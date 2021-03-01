Томские власти планируют начать строительство двух многоэтажек в микрорайоне Солнечная Долина

По итогам обсуждения эксперты рекомендовали проектировщикам и заказчику увеличить плотность застройки.

Участники Градостроительного совета сегодня обсудили проект планировки жилого района на ул. Федоровского в Томске, куда расселят жителей аварийных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году уже планируется начать строительство первых двух домов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Обсуждаемый микрорайон крайне важен: он станет финальной точкой в освоении Солнечной Долины. К тому же, он возводится для расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта, – сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Для реализации проекта мы внедрили систему государственного заказа. На межведомственном уровне нам еще предстоит решить вопрос с дорожной, инженерной инфраструктурой, работой общественного транспорта. Это задачи, которые потребуют поэтапного решения, но уже в этом году мы должны дать старт строительству первых домов.

Сейчас проект планировки рассматривается в мэрии Томска. Общая площадь территории составляет 27 га. На этом участке построят девять десятиэтажных домов, два детских сада на 145 мест, еще один на 220, и школу на 1 100 мест. Также уточняется, что проект разработан с учетом норматива «одна квартира – одно машиноместо». В случае снижения этого коэффициента в микрорайоне удастся построить еще около 800 квартир.

Отмечается, что в настоящее время «Облстройзаказчик» объявил конкурс на проектирование первых двух многоэтажек на 16 тыс. кв. м. (390 квартир). После него начнутся строительные работы.