Исследование: в 2020 году в Томской области спрос на земельные участки вырос на 46%

В Томской области участки под ИЖС можно было приобрести за 44 тыс. руб. за сотку. Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам 2020 года спрос на земельные участки в России увеличился на 37%, выяснили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». В том числе, жители Томской области интересовались покупкой земельных участков на 46% чаще, чем годом ранее.

С приходом пандемии и введением локдауна россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП). Наиболее значительный рост спроса на земельные участки в 2020-м зафиксирован вблизи мегаполисов. В Ленинградской области популярность сегмента за год возросла в два с лишним раза, в Московской – в 1,8 раза.

При этом предложение в двух столицах также увеличилось, что прослеживалось не во всех регионах. Динамика предложения была переменчивой в зависимости от местности. Например, в Томской области объем предложения сократился на 3%, в Тюменской области количество объявлений выросло на 9%, а в Ростовской области, напротив, снизилось на 7%.

В пределах полутора раз повысился спрос в Новосибирской (+51%), Воронежской (+49%), Калининградской (+43%) областях и Республике Крым (+45%). В Алтайском крае интерес к земельным участкам увеличился на 10%.

Наиболее высокие цены на земли наблюдались в 2020 году в сегменте промышленного назначения. В Крыму стоимость сотки доходила почти до 276 тыс. руб., в Краснодарском крае – примерно до 182 тыс. руб. В Томской области цена за сотку земель промназначения выросла на 8% – в среднем до 54 тыс. руб.

Самые дорогостоящие участки под ИЖС представлены в южных регионах России: в Крыму – 150 тыс. руб. за сотку, в Ростовской области – 128 тыс. руб., в Краснодарском крае – чуть больше 100 тыс. руб.

По данным «Авито Недвижимости», больше всего дорожали земли в Тюменской области – на 3% за год. В Томской области участки ИЖС снизились в цене на 2%, их можно было приобрести за 44 тыс. руб. за сотку. В то же время в нашем регионе сотка земли в СНТ и ДНП подорожала на 2% – до 26 тыс. руб.