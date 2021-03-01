Коммунальщики за выходные очистили более 400 участков дорожной сети Томска

Сегодня, в первый день весны, работы на улицах Томска продолжаются. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Городские службы в выходные очищали от снега дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, внутриквартальные проезды и дворы жилых домов. Всего работы проведены на 414 участках улично-дорожной сети, специалисты вывезли на полигоны почти 16,5 тыс. тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Комплексный вывоз снега в выходные провели на участках пр. Комсомольского, ул. Нахимова, Красноармейской, Пушкина, Высоцкого, Кузнечный взвоз, Сибирской, Алтайской, Бирюкова, Котовского, Лебедева, Кулева, Бакунина, пр. Кирова, в пер. 1905 года и пр., – говорится в сообщении.

Дополняется, что коммунальщики также провели противогололедную обработку улиц песко-соляной смесью и реагентом – всего было израсходовано почти четыре тонны материалов.

Сегодня, 1 марта, в содержании города задействовано 66 единиц спецтехники «ТомскСАХ». Они разметают проезжую часть, расчищают тротуары, складывают уплотненный снег. При необходимости специалисты повторно посыплют дороги песком. Также специалисты вывозят снег с пр. Комсомольского, Иркутского тракта и ул. Сибирской.