Покупатель всегда прав: томичам о новых Правилах торговли

По новым правилам запрещается продажа продуктов питания с поврежденной упаковкой, в том числе в помятых коробках, порванном целлофане, смятых металлических банках.

С 2021 года поменялись действовавшие в России долгие годы Правила торговли продовольственными и промышленными товарами. В соответствии с обновленными Правилами торговли, у покупателей появилось больше прав, а у предприятий торговли – обязанностей.

Специалисты Роспотребнадзора пояснили суть нововведений. Так, в магазине, торговом центре покупатель теперь может снимать товары на видео и делать фотографирование в торговом зале. Продавец не должен мешать покупателю фиксировать товар или нарушения в магазине. Работники прилавка обязаны также письменно отвечать на любую претензию со стороны покупателя.

При покупке с доставкой на дом, в том числе при заказе товара в Интернет-магазине, курьер, по новым Правилам торговли, обязан отдать его любому лицу, который предъявит информацию о номере заказа или контрольный код.

Книгу жалоб или книгу отзывов и предложений с этого года отменили. Теперь предприниматели не обязаны иметь ее в магазине. Не нужна такая книга и в общепите.

Законодатели посчитали, что потребитель может оставить отзыв о некачественном обслуживании или товаре в Интернете.

Новые Правила торговли устанавливают повышенные требования к хранению, расфасовке и продаже продовольственных товаров. Например, запрещается продажа продуктов питания с поврежденной упаковкой (любой). Нельзя разделывать разные группы пищевых продуктов в одном месте. У каждой должны быть отдельные места в магазине, свои разделочные доски и ножи. Также взвешивание разных групп продуктов должно осуществляться на разных весах. Запрещена продажа в одном отделе магазина готовых продуктов питания (например, колбасной продукции, сыров) с сырыми (яйца, мясо, полуфабрикаты). Кроме того, нельзя продавать овощи и фрукты с испорченным товарным видом (мятые, деформированные, гнилые), а также повторно замороженные полуфабрикаты после их непредвиденной разморозки. Если в магазине отключили электричество, все, что разморозилось, по правилам придется выбросить.