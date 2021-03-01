Погода в Томске 1 марта 2021: потепление и снег

Потепление часто сопровождается снегопадом. Вот и сегодня в Томске и по области пройдет небольшой снег. Тем не менее, уже наступила календарная весна, хотя еще кругом сугробы и -13 за окном.
Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность. Утром и днем небольшой снег. Ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -9, -11 °С. На дорогах гололедица.
На территории региона также будет переменная облачность, без существенных осадков, по югу местами небольшой снег, утром в отдельных районах изморозь. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -15, -20, местами -9, -14 °С. На дорогах гололедица.