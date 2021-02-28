Семь томских студентов стали финалистами конкурса «Учитель будущего»

Всего из Сибирского федерального округа в финал прошел 21 человек.

26 февраля в Томске завершился полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты». Участниками стали студенты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего в финал прошли 25 человек, в их числе – семь томичей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Соревнования проводились в ТГПУ и состояли из трех блоков разных форматов. Участники также прослушали лекцию доктора экономических наук, профессора РАНХиГС Вениамина Каганова, соревновались в решении психолого-педагогических кейсов и посетили ряд школ Томска. Завершилась программа дискуссией «Образ учителя будущего. Какого выпускника ждут в школе?».

– По результатам выполненных заданий для каждого из конкурсантов эксперты сформировали индивидуальный рейтинг и огласили имена победителей. Финалисты отправятся на образовательные стажировки во всероссийские детские центры («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена») и образовательный центр «Сириус», – говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что больше всего финалистов из СФО – 21. Семь человек из Томской области, шесть из Красноярского края, четыре из Новосибирской области, три из Омской, еще один студент из Алтайского края. Дальний Восток будут представлять четыре человека.

Конкурс «Учитель будущего. Студенты» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Минпросвещения РФ, а также в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».