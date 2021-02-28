«Открытый прием»: главврачи больниц 1 марта ответят на вопросы томичей в дистанционном формате

Первый в этом году «Открытый прием» состоится дистанционно, в дальнейшем все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Фото: Николай Александров

В понедельник, 1 марта, с 17:00 до 19:00 главные врачи больниц региона в дистанционном формате проведут «Открытый прием». Жители Томской области смогут задать вопросы руководителям медорганизаций, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Всего в 2021 году планируется провести семь таких встреч: 5 апреля, 7 июня, 2 августа, 6 сентября, 4 октября, 15 ноября и 10 декабря. В зависимости от эпидемиологической ситуации «Открытый прием» будет проходить очно либо дистанционно, – говорится в сообщении.

Напомним, проект «Открытый прием» стартовал в Томской области в 2016 году. За это время состоялось 23 таких мероприятия, главврачи получили 1 372 обращения. Из-за пандемии в 2020-м большинство встреч не состоялось. В декабре прием прошел дистанционно, от томичей поступило более 80 обращений.