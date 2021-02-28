Коронавирус в Томске: +48 новых случаев заражения

В Томской области за все время пандемии выявлено 30 266 случаев заболевания, 28 187 человек выздоровели, 313 скончались. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 28 февраля, в Томской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 30 266 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 81 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 28 187 человек

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 39,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,86.

За последние сутки в стране выявлено 11 359 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 379 пациентов скончались, 12 391 выздоровел.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 246 079 человек, 86 122 скончались, 3 811 797 выздоровели.