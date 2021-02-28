Два человека погибли при пожаре в деревне Уйданово Томской области

Пожар произошел ночью, спасатели справились с огнем за 34 минуты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 28 февраля, в 04:23 по местному времени. В 04:57 оно было ликвидировано. Пожар произошел в двухквартирном доме в деревне Уйданово Первомайского района, спасатели нашли тела двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Уточняется, что во время тушения пожарные обнаружили в доме тела женщины 1956 года рождения и мужчины 1980 года рождения. В комнате обгорели стены, пол и потолок. Площадь пожара составила 20 кв.м.

В ликвидации огня приняли участие две единицы техники и девять человек. Причина пожара устанавливается.