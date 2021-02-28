ФК «Томь» в гостях одержал победу над «Аланией» со счетом 3:2

По прогнозам букмекеров, «Томь» должна была проиграть «Алании», но томичи смогли вырвать победу. Фото: пресс-служба ФК «Алания Владикавказ»

Вчера, 27 февраля, ФК «Томь» на выезде встретился во Владикавказе с «Аланией» в рамках 27-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона 2020-2021 годов. Это была первая игра после зимнего перерыва. Томичи одержали волевую победу над соперником со счетом 3:2, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Напомним, что ФК «Томь» перед перерывом занимал 21-е предпоследнее место в турнирной таблице, «Алания» находилась на пятой строчке.

Томичи дважды догоняли в счете соперника, но смогли забить в добавленное арбитром время. В составе «Томи» отличились Никита Кривцов на 15-й минуте, Артем Симонян на 74-й и Даниил Пенчиков в дополнительное время (90 + 4 минуты). Во владикавказском клубе мячи забили Хетаг Хосонов на 14-й минуте, Владимир Хубулов на 57-й с пенальти.

Сейчас ФК «Томь» с 20-ю очками остается на предпоследней строчке турнирной таблицы. В копилке томского клуба пять побед, 17 поражений и пять ничьих. «Алания» после матча спустилась на шестое место.

Следующую игру томичи проведут 6 марта в Иванове с «Текстильщиком».