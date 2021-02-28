Вниманию томичей: многие государственные услуги можно получить в МФЦ независимо от прописки

Независимо от места прописки можно обращаться в МФЦ за справками и подавать заявления. Фото: с сайта md.tomsk.ru

Перечень государственных услуг, которые оказываются гражданам России по экстерриториальному принципу, расширен еще на шесть позиций. Распоряжение об этом председатель правительства Михаил Мишустин подписал 16 февраля 2021 года, сообщает портал government.ru.

– Принцип экстерриториальности означает, что за услугой можно обратиться в любой многофункциональный центр или в ближайшее подразделение профильного госоргана, при этом неважно, где человек зарегистрирован или проживает. Аналогичная возможность (получение услуг по месту нахождения) есть и у юридических лиц, – говорится в сообщении.

Благодаря новому распоряжению граждане независимо от места прописки смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из Государственной информационной системы соцобеспечения. Также у них будет возможность обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юридические лица, в частности, смогут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промбезопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.

Таким образом, количество услуг, предоставляемых россиянам по экстерриториальному принципу, достигнет 80, уточняется на портале правительства РФ.