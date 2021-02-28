Жители поселка Спутник Томска получили качественную питьевую воду

Власти отчитались перед жителями Спутника о результатах проведенных работ, а также подтвердили качество подаваемой воды. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Вчера, 27 февраля, глава Октябрьского района Сергей Лозовский провел встречу с жителями поселка Спутник. Он представил результаты лабораторных исследований качества воды, а также отчитался о проведенной работе по промывке сетей водоснабжения. Жители начнут оплачивать услуги водоснабжения с 25 февраля, также им будет сделан перерасчет, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Напомним, в конце 2020 года в соцсетях жители томского поселка жаловались на грязную воду, в некоторых домах ее не было совсем. 15 февраля бригады «Томскводоканала» начали поэтапную прочистку сетей горячего и холодного водоснабжения.

В сообщении отмечается, что специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» провели микробиологический анализ, который показал, что вода в поселке теперь отвечает всем санитарным требованиям. Также пробы были взяты и сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора: согласно протоколам, вода безопасна для использования в быту, для питья и приготовления пищи.

– Результаты исследования Роспотребнадзора говорят о том, что жители поселка могут использовать подаваемую воду для своих нужд в полном объеме. Кроме того, и.о. мэра Томска Михаилом Ратнером был введен мораторий на оплату услуг водоснабжения до получения лабораторной оценки, в связи с этим, вы будете оплачивать воду, начиная с 25 февраля, в следующем месяце вам будет сделан перерасчет, – сообщил глава района, обращаясь к жителям Спутника.

Также Сергей Лозовский рассказал томичам о проделанной работе по промывке сетей холодного и горячего водоснабжения, водонагревательных приборов. Он добавил, что информация о том, что вода отвечает санитарным нормам, размещена на подъездах домов и в чате поселка в соцсетях.