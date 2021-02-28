Погода в Томской области 28 февраля: днем около -20°С, ночью холоднее

Пока что зимняя погода в регионе сохраняется, но снега 28 февраля не будет. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального Гидрометцентра, 28 февраля в Томской области и региональном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По северо-востоку области ночью небольшой снег. Ветер южный 2-7 м/с, в регионе днем местами порывы до 12 м/с.

Синоптики прогнозируют -29…-34°С ночью, местами по Томской области -23…-28°С, днем будет -14…-19, в некоторых районах до -24°С. В региональном центре ожидается -29…-31°С ночью, днем столбик термометра опустится до -17…-19°С.

На дорогах в области местами будет гололедица.