Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе выявлено еще 54 новых случая заболевания, 70 человек выздоровели. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 февраля, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 313 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкология и другие, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 30 218 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 28 106, умерших 313.