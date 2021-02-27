Адвокаты томского мэра просят предоставить возможность родственникам ухаживать за ним после операции

Лечащим врачом было подготовлено ходатайство в прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета по Томской области.

25 февраля Иван Кляйн был прооперирован в НИИ Онкологии, в связи с этим, врачами НИИ была подтверждена необходимость послеоперационного ухода за Иваном Григорьевичем. Об этом защита мэра сообщила в своем telegram-канале.

«Учитывая тяжесть и объем проведенной операции, врачами НИИ онкологии подтверждена необходимость послеоперационного ухода за Иваном Григорьевичем. Как правило, послеоперационный уход осуществляют родные и близкие прооперированных пациентов, так как медицинского персонала в штате отделения для этих целей не предусмотрено», - говорится в сообщении.

По словам адвоката Марины Вихлянцевой, лечащим врачом было подготовлено ходатайство в прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета по Томской области с просьбой разрешить родным пациента на 5-7 дней доступ в палату для обеспечения послеоперационного ухода.

Напомним, что отстраненному мэру была проведена полостная операция по удалению новообразования на почке и надпочечнике.