Томские коммунальщики сосредоточат силы на очистке дорог и жилых кварталов от снега

Коммунальщики будут работать круглосуточном режиме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По прогнозам синоптиков, в выходные в Томске будет снегопад, в связи с этим коммунальщики должны в круглосуточном режиме обеспечить работу мехзвеньев и дворников, чтобы оперативно очистить улицы областного центра от свежевыпавшего снега, сообщает мэрия Томска.

- Сильный снегопад придется на середину следующей недели, завтра и послезавтра осадки будут умеренными. Сегодня важно скорректировать планы для своих подрядчиков, во время снегопада на улицы Томска должно быть выведено максимально возможное число спецтехники. Перед этим участки улично-дорожной сети и дворы должны быть очищены от сгуртованного ранее снега. Всем дежурным сотрудникам необходимо организовать выездные проверки на территории, уделяя особое внимание внутриквартальным проездам и второстепенным улицам, в случае необходимости – скоординировать работу подрядчиков разного уровня, - отметил Михаил Ратнер.

Руководитель муниципального учреждения «ТомскСАХ» Евгений Якуба сообщил, что в ночное время на улицах города будут работать плужно-щеточная техника и пескоразбрасыватели. На несколько раз будет выполнен цикл работ по разметанию и посыпке улиц песко-соляной смесью, днем мехзвенья проведут комплексный вывоз снега.

Для удобства томичей на главной странице официального портала администрации города размещен баннер «Уборка снега в Томске». В этом разделе ежедневно размещаются планы «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций на ближайшие сутки. Эту информацию томичи могут использовать при составлении маршрутов своего передвижения по городу.