Эксперты: в 2020 году в томских банках выявили вдвое меньше тысячных фальшивых банкнот

В прошлом году пандемия подорвала «бизнес» российских фальшивомонетчиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году в банковском секторе Томской области количество выявленных поддельных тысячных банкнот сократилось до 15 штук. В 2019-м было выявлено 29 таких купюр, сообщила 26 февраля пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Всего работники банков обнаружили 62 поддельные российские банкноты – на 16% меньше, чем годом ранее; общая сумма составила 235 тыс. рублей. По-прежнему основную долю составляют банкноты номиналом 5 000 рублей: на них пришлось 68% всех выявленных банками фальшивых денег (42 штуки). Двухтысячных купюр обнаружили на одну больше в сравнении с предыдущим годом – всего пять штук.

Практически на всех обнаруженных фальшивых рублях мошенники подделали основные элементы защиты, которые можно определить без специального оборудования: водяной знак, защитную нить, микроперфорацию и т. д. Как пояснили эксперты Сибирского ГУ Банка России, количество выявленных подделок в 2020 году снизилось в связи с тем, что во время пандемии большую часть операций люди совершали онлайн или расплачивались картами, что затруднило сбыт фальшивок.

– Определять подлинность денег, особенно крупных номиналов, лучше комплексно, по трем-четырем признакам. Уметь это должны все участники расчетов, то есть не только покупатели, но и работники банков и торговых точек. С июля 2019 года Банк России открыл программу бесплатного дистанционного обучения для кассовых работников розничных сетей, – рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. Как проверить подлинность денег, можно узнать на сайте fincult.info. Полный список защитных признаков томичи могут найти на сайте Банка России или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».