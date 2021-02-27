Власти Томска: о случаях принуждения бюджетников переводить деньги на ветеранский счет ничего неизвестно

О подобных случаях можно сообщить в администрацию Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко прокомментировал информацию, появившуюся в социальных сетях о том, что бюджетников принуждают перечислять деньги в городской благотворительный счет «Победа», сообщает пресс-служба мэрии.

- Благотворительный счет «Победа» открыт еще в 2010 году. Каждый год неравнодушные томичи, предприятия города, коммерческие и общественные организации перечисляют средства, которые идут на поддержку ветеранов (им оказывается адресная материальная помощь, выделяются средства на приобретение необходимых товаров), установку памятников погибшим воинам, восстановление надгробий томичам – участникам войны, организацию городских мероприятий, посвященных празднованию Победы. Ежегодно мы направляем информационные письма в организации Томска (не только бюджетные, но и частные) о наличии такого счета и возможности оказать содействие в поддержке ветеранов войны. Для всех томичей такие же обращения с указанием реквизитов счета публикуются в СМИ, - рассказал Константин Чубенко.

Также он добавил, что такая информационная работа проводится уже в течение 10 лет. О случаях принуждения руководителями предприятий и организаций перевода на ветеранский счет денежных средств работников неизвестно.

О подобных случаях можно сообщить в администрацию Томска по телефону (3822) 70-13-07 или в Виртуальную приемную на сайте администрации Города Томска.