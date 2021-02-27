Недвижимость: по средней цене квартиры в Томске можно купить 14,3 «квадрата» в столице

Продав среднестатистическую российскую квартиру, можно купить 15,6 жилых «квадрата» в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько квадратных метров жилья можно купить в Москве, продав квартиру на периферии. За основу эксперты взяли средние цены из собственной аналитики для 69 крупных российских городов.

По данным портала, средняя цена жилого «квадрата» на вторичном рынке столицы в феврале 2021 года составила 257 017 руб. Если поделить на этот показатель среднюю цену квартиры в каждом городе, получится количество столичных метров, доступных для покупки.

Как выяснилось, цены на недвижимость в регионах России отличаются чуть ли не на порядок. Так, житель Томска при средней стоимости квартиры около 3 млн 668 тыс. руб. может приобрести в столице 14,3 кв. метра жилплощади.

Средний показатель по стране составил 15,6 кв. м; примерно на такую жилплощадь в Москве могут рассчитывать жители Красноярска, Тулы, Читы, Белгорода. Лучше обстоят дела у петербуржцев: продав среднюю квартиру за 9,2 млн руб., они смогут приобрести московскую «однушку» площадью 35,8 кв. м. Жители Сочи могут рассчитывать на покупку квартиры в 33,1 кв. м, Владивостока и Севастополя – на студию в 25-27 кв. м.

Меньше всего жилья достанется жителям Магнитогорска – всего 7,1 кв. м. Тот, кто продаст квартиру в Новосибирске, сможет приобрести в столице примерно 16,6 «квадрата», в Кемерове – только 10,9 кв. м.

– Понятно, что большинство людей покупает не крохотную студию в 15-20 метров и не комнату в коммуналке, а полноценную квартиру с помощью ипотечного кредита. Но наш анализ скорее сравнительный, мы хотели сопоставить возможности россиян из разных регионов, – пояснили эксперты федерального портала «Мир квартир».