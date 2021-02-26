«Лыжня России»: в Томской области в эти выходные на лыжи встанут тысячи любителей спорта

Из-за холодов "Лыжня России" была перенесена на эти выходные. Фото: сайт мэрии Томска

В субботу и воскресенье, 27 и 28 февраля в Томской области состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В Томске пройдет городской этап XXХIX открытой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». 27 февраля планируются забеги для любителей зимнего спорта, а 28 февраля на старт выйдут спортсмены-лыжники. Ранее планировалось, что лыжная акция состоится 13 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий забег был перенесен, сообщает портал мэрии Томска.

В субботу с 11 часов все желающие смогут принять участие в массовом старте и пройти дистанцию в 2021 метр без учета времени. В этом году старт пройдет на трех площадках:

- стадион «Буревестник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии,20);

- лыжная база «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б);

- лыжная база «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).

В воскресенье в рамках «Лыжни России» с 11 часов на лыжной базе «Метелица» (ул. Королева,13) пройдут гонки на время. Юноши и девушки 2003 года рождения и младше пройдут пятикилометровую дистанцию. Мужчины и женщины 2002 года рождения и старше будут соревноваться на дистанции 10 километров.

Спортсмены, участвующие в гонках на 5 и 10 км и занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и кубками. Каждому участнику, зарегистрированному на сайте: tomskmarathon.ru, будут вручены сувениры.

«Пандемия не помешает любителям лыжного спорта присоединиться к традиционной спортивной акции. Мы в этом году немного изменили формат «Лыжни России» чтобы соблюсти санитарные требования. В соревновательной части предусмотрен индивидуальный старт спортсменов. Забеги без учета времени разнесены по трем лыжным базам, участники будут стартовать с интервалом друг от друга», - отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

27 февраля «Лыжня России» пройдет также в Томском, Кожевниковском, Зырянском, Шегарском, Верхнекетском, Молчановском, Парабельском районах и Северске.

Для сведения:

В соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, соревнования проводятся без зрителей и с учетом следующих мер профилактики:

- участники при входе в здание (лыжной базы) должны продезинфицировать руки и произвести обязательный замер температуры;

- при нахождении в помещении необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства);

- каждый участник соревнования после переодевания со своим спортивным инвентарем находится на открытом воздухе до начала старта, проводя разминочные упражнения.

Дополнительная информация о регистрации участников предоставлена в Регламенте о мероприятии и на сайтах: tomskmarathon.ru, sport-v-tomske.ru.