«Больная тема»: жителям Томской области разъяснят, как формируются тарифы на услуги ЖКХ

Власти надеются, что разъяснения снизят социальную напряженность из-за роста тарифов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим профильным заместителям провести публичную кампанию по вопросам тарифообразования в ЖКХ. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– На встречах с людьми в районах часто слышу вопросы о тарифах на ЖКХ, вижу эти вопросы в соцсетях, – приводятся в сообщении слова губернатора. – Платежи за коммуналку всегда больная тема, потому что речь идет о семейных бюджетах. Популистски к тарифам подходить нельзя, особенно у нас в Сибири. Необходимо найти баланс между работоспособностью системы жизнеобеспечения и платежной нагрузкой. Однако жители имеют право знать, как рассчитываются тарифы, что в них входит, куда им обращаться, если они считают, что выставляемые счета неправомерны. Задача власти – помочь людям найти ответы на самые острые вопросы.

Глава региона поручил своим заместителям Андрею Антонову (по экономике) и Евгению Паршуто (по строительству и инфраструктуре) вместе с руководитством ресурсоснабжающих организаций провести публичные мероприятия с участием экспертов, общественников, депутатов, которые смогут ответить на вопросы жителей. «Формальных мероприятий быть не должно, – подчеркнул С. Жвачкин. – Такие встречи обязательно должны проходить в прямом эфире или сопровождаться онлайн-трансляцией с возможностью интерактива».

Кроме того, главам муниципальных образований поручено организовать работу по широкому информированию жителей на своих территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что рост тарифов на услуги ЖКХ произойдет с 1 июля 2021 года в соответствии с постановлением правительства России. В Томске ожидается удорожание от 3,1 до 7,5% в зависимости от вида услуги.